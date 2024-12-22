В Китае выразили недовольство США за военную помощь Тайваню

МИД КНР: Китай недоволен и сделал представление США за военную помощь Тайваню

Китай выражает сильное недовольство военной помощью США Тайваню. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

«США в очередной раз оказывают военную помощь и продают оружие китайскому Тайваню, это серьезно нарушает принцип «одного Китая»», — говорится в заявлении.

Кроме того, действия США посылают ошибочные сигналы сепаратистам, требующим независимости острова, отметили в МИД.

21 декабря действующий президент США Джо Байден распорядился поставить Тайваню военную помощь в размере $571 млн. Полномочия о предоставлении помощи были переданы государственному секретарю США Энтони Блинкену. Известно, что Вашингтон предоставит своему партнеру военную технику.

24 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию.

Ранее сообщалось, что США продадут Тайваню запчасти для истребителей F-16 и радары.