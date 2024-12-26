Дипломат назвал недалекими обвинявших Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ

Обвинявшие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в дезинформации на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте — это злобные и недалекие люди. Такое мнение высказал постпред РФ при организации Александр Лукашевич в разговоре с РИА Новости.

«Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь», — сказал Лукашевич.

Он отметил, что когда идет диалог необходимо выслушать позицию, даже если она неприятна, и искать точки соприкосновения.

По его словам, во время СМИД ОБСЕ никто не пытался искать такие точки. Вместо этого все свелось к конфронтационной риторике, что было ожидаемо, добавил дипломат.

12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что специальный представитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш пытается углубить раскол между странами — членами объединения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ОБСЕ бесполезной организацией.