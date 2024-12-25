Трамп набирает в свою команду представителей технологического сектора

Избранный президент США Дональд Трамп активно привлекает в свою администрацию ведущих представителей технологического сектора, несмотря на то, что во время его первого президентского срока Кремниевая долина в основном поддерживала демократов и критиковала республиканца. Об этом сообщает The Hill.

В публикации отмечается, что лидеры технологических компаний, которые ранее критиковали Трампа, приезжают в его резиденцию во Флориде, где встречаются с избранным президентом. Издание подчеркивает, что несколько из них сделали взносы в фонд инаугурации по $1 млн.

Эксперты газеты утверждают, что подобное связано с желанием представителей технологической области сохранить свое влияние и избежать конфронтации с будущей администрацией Белого дома.

21 декабря официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что перебои с финансированием правительства США могут помешать передаче власти новой администрации избранного президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп захотел устроить шатдаун в США.