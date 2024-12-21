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В Белом доме заявили о проблемах, способных помешать передаче власти Трампу

Белый дом: возможный шатдаун может помешать передаче власти Трампу
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Evan Vucci/AP

Перебои с финансированием правительства США могут помешать передаче власти новой администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», — сказала представитель Белого дома.

17 декабря газета The Washington Post сообщала, что США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства. Причиной тому, по данным издания, стали разногласия в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета. В случае, если соглашение будет достигнуто, угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года, отметили журналисты.

20 декабря The Washington Post заявила, что ведомства в США предупредили о необходимости готовиться к неизбежной приостановке работы правительства.

Ранее Трамп захотел устроить шатдаун в США.

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