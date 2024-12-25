В Совфеде допустили, что решение по Украине примут без ее участия

Решение по урегулированию конфликта на Украине могут принять без участия Киева. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Учитывая тотальную зависимость от западных спонсоров, есть высокая вероятность, что принимать окончательные решения будут не в Киеве. И, вполне возможно, не нынешние лидеры. Весь пафос лозунгов «ни слова об Украине без Украины» может свестись к тому, что Киев просто уведомят о принятых в более высоких овальных кабинетах решениях», — сказал сенатор.

Косачев добавил, что подобное развитие событий может стать выходом для украинских политиков. По его словам, таким образом власти Киева «смогут сослаться на то, что им просто не оставили выбора».

Несколькими часами ранее Косачев заявил, что до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа никакой конкретики от американского правительства по вопросу урегулирования на Украине ждать не стоит. Как отметил член Совета Федерации РФ, «убедительная победа» республиканца, обещавшего добиться окончания конфликта всего за 24 часа, не дала четкого понимания, как именно будущий глава государства собирается реализовывать свои инициативы.

Ранее Лавров высказался об урегулировании украинского конфликта.