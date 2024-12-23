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Фицо рассказал, как Зеленский «финансово вредит» Словакии

Фицо: Зеленский, поддерживая санкции, угрожает работе АЭС в Словакии
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский «финансово вредит» Словакии, поддерживая санкции против России в ядерной сфере, в такой ситуации производство электроэнергии на АЭС в Словакии находится под угрозой. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«(Зеленский. — прим. ред.) также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии», — подчеркнул он.

По мнению главы словацкого кабмина, такой подход украинского лидера является неприемлемым.

Кроме того, Фицо до этого заявлял, что Украина, блокируя продолжение транзита газа через свою территорию, наносит ущерб экономическим интересам Словакии и может навредить Евросоюзу, так как после остановки поставок газ в Европе подорожает.
Словацкий премьер добавил, что в ЕС до сих пор нет единого мнения по этой теме.

Ранее в Венгрии сочли политической местью санкции против Газпромбанка.

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