Лавров объяснил русской пословицей принцип ответа РФ на атаки Украины

Лавров: отвечать на атаки Украины надо по принципу «семь раз отмерь, один отрежь»

Россия будет отвечать на атаки Украины по принципу «семь раз отмерь, один отрежь». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что Москве необязательно предпринимать срочные решения в ответ на украинские атаки по территории страны. Вместо этого, по словам министра, «можно немного подождать».

«Мы люди терпеливые, но иногда, знаете, семь раз отмерь, один отрежь. Иногда надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе», — сказал Лавров.

В рамках программы Лавров также заявил, что Россия предупредила Украину о более жестком ответе на продолжение терактов против гражданских объектов на российской территории. Министр подчеркнул, что ВСУ сознательно наносят удары исключительно по гражданским целям. По его словам, речь идет о жилых домах, больницах, поликлиниках, магазинах, а также местах скопления и отдыха людей.

Ранее Лавров назвал мозг Зеленского «непостижимым» для нормальных людей.