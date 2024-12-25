Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров объяснил русской пословицей принцип ответа РФ на атаки Украины

Лавров: отвечать на атаки Украины надо по принципу «семь раз отмерь, один отрежь»
close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Россия будет отвечать на атаки Украины по принципу «семь раз отмерь, один отрежь». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что Москве необязательно предпринимать срочные решения в ответ на украинские атаки по территории страны. Вместо этого, по словам министра, «можно немного подождать».

«Мы люди терпеливые, но иногда, знаете, семь раз отмерь, один отрежь. Иногда надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе», — сказал Лавров.

В рамках программы Лавров также заявил, что Россия предупредила Украину о более жестком ответе на продолжение терактов против гражданских объектов на российской территории. Министр подчеркнул, что ВСУ сознательно наносят удары исключительно по гражданским целям. По его словам, речь идет о жилых домах, больницах, поликлиниках, магазинах, а также местах скопления и отдыха людей.

Ранее Лавров назвал мозг Зеленского «непостижимым» для нормальных людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами