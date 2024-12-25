Власти Новосибирска объяснили отказ от установки нового памятника Сталину

Власти Новосибирска объяснили отказ в установке памятника Иосифу Сталину на территории Монумента Славы тем, что он испортит культурное наследие. Об этом пишет издание «Подъем».

«Размещение новых объектов на территории Монумента Славы нарушает требования законодательства, действующего в сфере охраны объектов культурного наследия», — пояснили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

Также там напомнили, что согласованный мэрией памятник Сталину уже был установлен на территории Новосибирской областной организации КПРФ на Большевистской улице.

С инициативой установить еще один памятник советскому вождю в Новосибирске обращался местный депутат от КПРФ Роман Яковлев. В ноябре он утверждал, что мэрия Новосибирска одобрила инициативу по установке памятника Сталину.

21 декабря губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл памятник Иосифу Сталину в Вологде. Он уточнил, что монумент был открыт по предложению регионального отделения КПРФ и появился около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки в Вологду и который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка».

Ранее неизвестные облили памятник Ленину в Москве красной краской.