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Власти Новосибирска объяснили отказ от установки нового памятника Сталину

В Новосибирске объяснили отказ от установки памятника Сталину порчей наследия
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Власти Новосибирска объяснили отказ в установке памятника Иосифу Сталину на территории Монумента Славы тем, что он испортит культурное наследие. Об этом пишет издание «Подъем».

«Размещение новых объектов на территории Монумента Славы нарушает требования законодательства, действующего в сфере охраны объектов культурного наследия», — пояснили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

Также там напомнили, что согласованный мэрией памятник Сталину уже был установлен на территории Новосибирской областной организации КПРФ на Большевистской улице.

С инициативой установить еще один памятник советскому вождю в Новосибирске обращался местный депутат от КПРФ Роман Яковлев. В ноябре он утверждал, что мэрия Новосибирска одобрила инициативу по установке памятника Сталину.

21 декабря губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл памятник Иосифу Сталину в Вологде. Он уточнил, что монумент был открыт по предложению регионального отделения КПРФ и появился около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки в Вологду и который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка».

Ранее неизвестные облили памятник Ленину в Москве красной краской.

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