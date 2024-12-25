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В США объявили о закрытии центра по борьбе с дезинформацией

Госдеп: центр по борьбе с дезинформацией прекратил свою работу
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Depositphotos

Центр глобального взаимодействия в борьбе с дезинформацией (Global Engagement Center) прекратил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

«Центр глобального взаимодействия закрылся 23 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили, что миссией центра было координирование работы федерального правительства США по распознаванию и противодействию дезинформации.

Официальные причины закрытия учреждения не уточняются. По информации портала Сyberscoop, центр по борьбе с дезинформацией был закрыт из-за прекращения финансирования Госдепартамента.

В сентябре обозреватель Томас Броуди заявил, что власти США заявляют о борьбе с дезинформацией, но сами активно ее распространяют. По мнению журналиста, Вашингтон постоянно утверждает о необходимости борьбы с фейками, но, «как показывает история, сами они играют по иным правилам».

Ранее в США обвинили Россию в усилении дезинформации после победы Трампа.

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