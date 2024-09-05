Власти США обвинили в распространении дезинформации

Власти США заявляют о борьбе с дезинформацией, но сами активно ее распространяют. Об этом написал обозреватель Томас Броуди для американского издания Responsible Statecraft.

По мнению обозревателя, США постоянно утверждают о необходимости борьбы с дезинформацией, но, «как показывает история, сами они играют по иным правилам».

Броуди отметил, что Вашингтон неоднократно пытался провести «секретные операции по оказанию влияния онлайн», в том числе с помощью фальшивых учетных записей в соцсетях. В своих утверждениях он ссылается на выводы исследователей Станфордского университета.

«Многие сообщения содержали сенсационные слухи, например истории о том, что иранцы воруют органы у афганских беженцев», — приводит пример автор.

Также в сети появлялись записи с критикой иранских властей. Все эти отзывы и недовольства были созданы с учетных записей, так или иначе связанных с Пентагоном.

До этого сами же США запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах. В Госдепе заявили, что «механизм будет укреплять целостность информационной среды на Западных Балканах».

Ранее Минобороны США заподозрили в пропаганде идей милитаризма через фильмы.