Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти США обвинили в распространении дезинформации

Броуди: США заявляют о борьбе с дезинформацией, но сами активно ее распространяют

close
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Власти США заявляют о борьбе с дезинформацией, но сами активно ее распространяют. Об этом написал обозреватель Томас Броуди для американского издания Responsible Statecraft.

По мнению обозревателя, США постоянно утверждают о необходимости борьбы с дезинформацией, но, «как показывает история, сами они играют по иным правилам».

Броуди отметил, что Вашингтон неоднократно пытался провести «секретные операции по оказанию влияния онлайн», в том числе с помощью фальшивых учетных записей в соцсетях. В своих утверждениях он ссылается на выводы исследователей Станфордского университета.

«Многие сообщения содержали сенсационные слухи, например истории о том, что иранцы воруют органы у афганских беженцев», — приводит пример автор.

Также в сети появлялись записи с критикой иранских властей. Все эти отзывы и недовольства были созданы с учетных записей, так или иначе связанных с Пентагоном.

До этого сами же США запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах. В Госдепе заявили, что «механизм будет укреплять целостность информационной среды на Западных Балканах».

Ранее Минобороны США заподозрили в пропаганде идей милитаризма через фильмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами