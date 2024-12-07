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В США обвинили Россию в усилении дезинформации после победы Трампа

AP: Россия усиливает дезинформацию против Украины в США после победы Трампа

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Marco Bello/Reuters

Россия якобы усиливает распространение «дезинформации» на территории США, направленной на саботирование поддержки Украины перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом в январе. Об этом пишет Associated Press.

Издание утверждает, что Москва якобы использует фейковые сайты и аккаунты в социальных сетях, чтобы продвигать необходимые ей нарративы о конфликте на Украине и избранном президенте Трампе.

«Аналитики считают, что контент, переведенный на английский язык для американской аудитории, призван настроить американцев против Украины в решающий момент, в надежде сократить военную помощь США и обеспечить победу России», — говорится в тексте.

Россия якобы стремится разделить американцев и выставить украинцев ненадежными, нечестными союзниками, говорится в тексте.

До этого стало известно, что более половины опрошенных граждан США считают, что власти страны должны прекратить поставлять вооружение и военную помощь Украине.

Ранее американцы поделились мнением, кто побеждает в конфликте на Украине.

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