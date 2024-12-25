Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что только НАТО может удержать Киев от реваншистских настроений. По мнению эксперта, слова о нападении на Россию — это еще одна попытка затащить Украину в альянс.

«Нынешние украинские власти и все ее бывшие соработники хотят не мытьем, так катаньем затащить Украину в НАТО, чтобы самим попытаться попасть на должности в евроструктуры. Так они намерены обезопасить себя от будущих судов за преступления, совершенные с 2014 по 2024 год», — сказал Скачко.

Он обратил внимание, что Кулеба сменил риторику буквально на 180 градусов, перейдя от заявлений о «нападении России на Украину и на всю Европу» к тезису о том, что Украина сама нападет на Россию. Это очевидный показатель паники в Киеве, считает политолог.

Накануне Кулеба заявил, что если Украина не получит членства в Организации Североатлантического договора, то через несколько лет может атаковать российские войска.

Он отметил, что ближайшее поколение украинских политиков сосредоточится на восстановлении страны после боевых действий, однако следующее поколение может прийти к власти с реваншистскими настроениями по отношению к России.

Ранее в США предложили превратить Украину в «дикобраза» после завершения конфликта.