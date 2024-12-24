FA: Западу нужно использовать «модель дикобраза» для поддержания мира на Украине

Странам Запада будет необходимо использовать «модель дикобраза», под которой понимается усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы добиться устойчивого мира после окончания боевых действий между Москвой и Киевом. Об этом пишет бывший сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап в материале для Financial Times (FA).

По его словам, союзники Киева должны позволить республике принять «модель дикобраза», которая повлечет помощь республике в разработке сил, необходимых для обороны территории после завершения конфликта, но исключит обучение, подразумевающее наступательные действия.

В то же время эксперт отметил, что сегодня нет четкого видения, как должна работать эта модель в отношении Украины. При этом Чарап подчеркнул, что помощь в рамках этой модели «должна помочь ВСУ быть более эффективными в обороне».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году. По мнению политика, украинский конфликт завершится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

Ранее Кулеба призвал дать Украине денег вместо отправки миротворцев.