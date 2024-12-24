В США предложили превратить Украину в «дикобраза» после завершения конфликта

Странам Запада будет необходимо использовать «модель дикобраза», под которой понимается усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы добиться устойчивого мира после окончания боевых действий между Москвой и Киевом. Об этом пишет бывший сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап в материале для Financial Times (FA).
По его словам, союзники Киева должны позволить республике принять «модель дикобраза», которая повлечет помощь республике в разработке сил, необходимых для обороны территории после завершения конфликта, но исключит обучение, подразумевающее наступательные действия.
В то же время эксперт отметил, что сегодня нет четкого видения, как должна работать эта модель в отношении Украины. При этом Чарап подчеркнул, что помощь в рамках этой модели «должна помочь ВСУ быть более эффективными в обороне».
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году. По мнению политика, украинский конфликт завершится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.
Ранее Кулеба призвал дать Украине денег вместо отправки миротворцев.