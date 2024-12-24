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В США предложили превратить Украину в «дикобраза» после завершения конфликта

FA: Западу нужно использовать «модель дикобраза» для поддержания мира на Украине
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Странам Запада будет необходимо использовать «модель дикобраза», под которой понимается усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы добиться устойчивого мира после окончания боевых действий между Москвой и Киевом. Об этом пишет бывший сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап в материале для Financial Times (FA).

По его словам, союзники Киева должны позволить республике принять «модель дикобраза», которая повлечет помощь республике в разработке сил, необходимых для обороны территории после завершения конфликта, но исключит обучение, подразумевающее наступательные действия.

В то же время эксперт отметил, что сегодня нет четкого видения, как должна работать эта модель в отношении Украины. При этом Чарап подчеркнул, что помощь в рамках этой модели «должна помочь ВСУ быть более эффективными в обороне».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году. По мнению политика, украинский конфликт завершится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

Ранее Кулеба призвал дать Украине денег вместо отправки миротворцев.

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