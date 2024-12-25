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Эксперт раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия

Политолог Блохин: Трампу нужна Гренландия для размещения американского оружия
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Brian Snyder/Reuters

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии являются попыткой выторговать выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Я думаю, речь идет не о покупке, а о том, чтобы договориться с Данией о благоприятных условиях размещения там американской военной инфраструктуры», — сказал Блохин.

Политолог отметил, что в военных кругах США многие полагают, что XXI век станет периодом противостояния Вашингтона и Москвы в Арктике. В связи с этим, по его словам, ведется борьба за создание форпостов для борьбы и конкуренции в этом регионе.

«Покупать он ее вряд ли будет. Но его риторика — это такой классический переговорный прием, в рамках которого он сначала взвинчивает свои требования до максимума, а в ходе переговоров предъявляет реальные пожелания», — предположил он.

23 декабря Трамп заявил, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Ранее Дания решила усилить оборону Гренландии после заявления Трампа.

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