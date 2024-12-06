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Лавров обвинил США в желании забрать природные ресурсы Украины

Лавров: Украина готова отдать Западу все природные и человеческие ресурсы

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Николай Лазаренко/РИА Новости

США желают забрать природные ресурсы Украины, которые Киев готов сам отдать им. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр обратил внимание на слова сенатора США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который во время своего визита в Киев заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами.

«Мол, мы не можем оставить это богатство русским. Мы его должны забрать. Они борются за режим, который готов продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы», — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия сражается за живущих на этих территориях людей, чьи предки в течение веков осваивали их, строили города, предприятия. По словам Лаврова, РФ «заботится о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, «сидящих» на этих ресурсах.

В ноябре газета The New York Times написала, что Зеленский может продать полезные ископаемые Украины стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам.

В сентябре норвежский профессор и политолог Гленн Дизен высказал точку зрения, что США инициировали конфликт на Украине ради ценных ресурсов республики.

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.

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