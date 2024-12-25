Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: Трамп пришел не на четыре года

Политолог Васильев: после Трампа руководить США будут его последователи
close
Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пришел в Белый дом не на четыре года. После него руководить страной будут его последователи. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«То есть делается ставка на последователей, на трампизм без Трампа, как говорят сегодня в Америке. То есть он намерен переломить сегодняшнюю систему в США, чтобы эффект сохранился надолго — не просто на ближайшие четыре года его правления», — сказал эксперт.

По его словам, Трамп может прибегнуть к «магии ста дней», чтобы в корне изменить как внутреннюю, так и внешнюю политику США. Политолог напомнил, что это понятие приобрело популярность во времена правления 32-го президента Франклина Рузвельта, установившего себе этот временной отрезок, чтобы сломать прежнюю систему. После этого демократы, которых он представлял, сидели в Белом доме еще 20 лет.

В декабре Трамп вновь выдвинул идею покупки Гренландии, что может стать крупнейшим территориальным приобретением в истории США. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением, как со стороны Дании, которой принадлежит остров, так и властей самой Гренландии. Кроме того, республиканец хочет вернуть Панамский канал, который был передан Панаме почти полвека назад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами