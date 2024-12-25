Эксперт: Трамп пришел не на четыре года

Избранный президент США Дональд Трамп пришел в Белый дом не на четыре года. После него руководить страной будут его последователи. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«То есть делается ставка на последователей, на трампизм без Трампа, как говорят сегодня в Америке. То есть он намерен переломить сегодняшнюю систему в США, чтобы эффект сохранился надолго — не просто на ближайшие четыре года его правления», — сказал эксперт.

По его словам, Трамп может прибегнуть к «магии ста дней», чтобы в корне изменить как внутреннюю, так и внешнюю политику США. Политолог напомнил, что это понятие приобрело популярность во времена правления 32-го президента Франклина Рузвельта, установившего себе этот временной отрезок, чтобы сломать прежнюю систему. После этого демократы, которых он представлял, сидели в Белом доме еще 20 лет.

В декабре Трамп вновь выдвинул идею покупки Гренландии, что может стать крупнейшим территориальным приобретением в истории США. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением, как со стороны Дании, которой принадлежит остров, так и властей самой Гренландии. Кроме того, республиканец хочет вернуть Панамский канал, который был передан Панаме почти полвека назад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия.