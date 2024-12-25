Заявления представителей ООН, а также западных СМИ о том, что теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова «считается вполне приемлемым», — попытка легализации террористических методов Украины на фоне смены власти в США. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

По его словам, после гибели Кириллова у избранного президента США Дональда Трампа могут появиться неудобные вопросы к Киеву и западным спецслужбам относительно их поддержки терроризма на официальном уровне.

«Поэтому демократам очень важно, чтобы, во-первых, Киев хоть как-то легализовал свои действия. Именно по этой причине СБУ подстраховалась и вынесла Кириллову абсурдные обвинения за сутки до убийства», — пояснил Пинчук.

Он добавил, что уходящей администрации США необходимо, чтобы была поддержка по линии СМИ, говорящих, что «нет, это якобы не терроризм, это нормально».

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) на Рязанском проспекте в Москве.

По данным СМИ, военные погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) позднее сообщили, что не владеют достаточной информацией, чтобы прокомментировать способ убийства генерала, и считают, что в принципе ликвидация военнослужащих во время вооруженных конфликтов не нарушает гуманитарного права.

Ранее в Венгрии предупредили о риске эскалации из-за убийства начальника войск РХБЗ.