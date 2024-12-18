В ООН отказались комментировать и осуждать убийство российского генерала

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не владеет достаточной информацией, чтобы прокомментировать способ убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, и считает, что в принципе ликвидация военнослужащих во время вооруженных конфликтов не нарушает гуманитарного права. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

«Что касается вопроса о том, можно ли считать это внесудебной казнью, важно отметить, что, хотя нет определения внесудебной казни, международное право прав человека запрещает произвольное лишение жизни», — заявила представитель ООН.

По ее словам, в ситуации вооруженного конфликта убийство считается произвольным только тогда, если оно является нарушением принципов международного гуманитарного права, касающихся ведения войны. То есть стороны конфликта обязаны проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами (военными и т.д..), а также между гражданскими объектами и военными целями.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

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