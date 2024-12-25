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В МИД РФ рассказали, как Украина отправила «черную метку» Западу

Захарова: признавая свою роль в терактах, Украина посылает угрозу Западу
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Власти Украины, открыто признавая свою роль в террористических актах, посылают угрожающий сигнал Западу о том, что может произойти в случае прекращения помощи. Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

По ее словам, Киев «демонстрирует свои возможности на этом треке», напрямую угрожая Евросоюзу. Власти Украины не хотят демонстрировать образ «верных ставленников», они выдвигают требования и показывают, что если не получат желаемого, то «будут кусаться», считает Захарова.

«Это прямая такая черная метка, которую они отправляют западникам, говоря: «Если вы не будете отправлять деньги, отправлять оружие, поддерживать, если вы не будете сохранять режим Зеленского, то режим Зеленского теперь умеет вон что. И они показывают», — подчеркнула представитель МИД России.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

Ранее в России предрекли «удары возмездия» по Украине на Новый год.

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