Украина настаивает на получении большей иностранной помощи, чтобы попытаться изменить проигрышное положение, однако на самом деле ей поможет лишь чудо. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он констатировал, что Киев терпит поражение. По его словам, Украина считает, что ей нужно больше оружия, однако «ей нужно чудо».

Риттер утверждает, что граждане республики перестали поддерживать боевые действия, поэтому Киев может рассчитывать только на помощь союзников с Запада.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

Ранее в США предложили превратить Украину в «дикобраза» после завершения конфликта.