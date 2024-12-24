В США прокомментировали готовность предложить Украине вступить в НАТО

FA: ни Байден, ни Трамп не готовы предложить Украине вступить в НАТО

Ни администрация уходящего президента США Джо Байдена, ни будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа не готовы предложить Киеву вступить в НАТО. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs (FA) заявил экс-сотрудник Госдепартамента Сэмюэл Чарап.

По словам Чарапа, Киеву не стоит ждать предложения ни во время российско-украинского конфликта, ни после его завершения.

«Более того, предотвращение вступления Украины в военный блок было одним из важных вопросов для российской политики на протяжении десятилетий», — поделился эксперт.

До этого научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Дмитрий Стефанович говорил, что вероятность вооруженного конфликта между Россией и НАТО растет из-за поддержки стран альянса Украины.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.