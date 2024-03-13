Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине

Российская Федерация готова к переговорам по Украине, основанным на реальности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — сказал глава государства.

В начале февраля Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский «издал декрет, запрещающий вести переговоры» с Россией. По его словам, украинский лидер должен отменить этот декрет.

В декабре 2023 года Путин заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.