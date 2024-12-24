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Эрдоган распорядился поднять МРОТ в Турции почти на треть

Эрдоган поднял в Турции МРОТ на 30%
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Ricardo Moraes/Reuters

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поднял в Турции минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 30%. Об этом Эрдоган написал в социальной сети X.

«В 2025 году минимальная заработная плата будет составлять 22 104 турецких лир нетто с увеличением на 30%. Пусть это будет полезно для нашей страны и народа», — пишет Эрдоган.

В пересчете на доллары теперь МРОТ в Турции будет составлять $628. Тем не менее этот показатель не достигает того, о котором недавно заявили в Конфедерации турецких профсоюзов — здесь считают, что МРОТ в Турции должен составлять не менее $840. В связи с этим Конфедерация отказались принимать участие в последнем обсуждении.

В 2023 году МРОТ в Турции вырос до на 49%.

Тем временем в России почти на 17% вырастет минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

В 2024 году федеральный минимальный размер оплаты труда был 19 242 рубля. Соответственно рост показателя в 2025 году составит 3198 рублей или 16,6%.

Ранее политолог назвал политику России по поддержке семей приоритетной.

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