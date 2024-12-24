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Билла Клинтона выписали из больницы

Экс-президента США Клинтона выписали из больницы, куда он попал с гриппом
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Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, куда он попал с гриппом. Об этом его помощник Анхель Уренья сообщил в соцсети Х.

Накануне Клинтон был госпитализирован в больницу в Вашингтоне в связи с высокой температурой.

Помощник сообщал, что экс-президент начал проходить обследование. По его словам, Клинтон «в хорошем расположении духа и благодарен за оказываемую ему помощь».

Источник NBC в окружении 42-го президента Штатов отметил, что ситуация «не является экстренной». По его данным, с Клинтоном «все будет в порядке».

Клинтон покинул пост президента США в 2001 году, после чего столкнулся проблемами со здоровьем. Так, в 2010 году экс-главу государства госпитализировали с жалобой на боли в области сердца. Впоследствии Клинтон стал веганом, заявив, что такая диета помогла ему избежать ухудшения состояния здоровья.

Ранее в Белграде госпитализировали президента Республики Сербской Додика.

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