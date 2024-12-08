В Белграде госпитализировали президента Республики Сербской Додика

Президента Республики Сербской Милорада Додика госпитализировали для проведения операции на пищеводе и желудке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию лидера территориального образования в составе Боснии и Герцеговины.

В заявлении отмечается, что 8 декабря политик прошел обследование в одном из медицинских учреждений в Белграде. После этого врачи приняли решение о его госпитализации.

«Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке», — уточнили в канцелярии Додика.

Там добавили, что власти будут своевременно оповещать жителей Республики Сербской о состоянии здоровья президента.

В октябре текущего года Додик обвинил западные страны в желании организовать цветную революцию на территории Республики Сербской. По его словам, такие попытки осуществлялись уже несколько раз и были неудачными. При этом все они были направлены на смещение демократически выбранного лидера территориального образования с данной позиции и внесение хаоса в общество.

Ранее российский лидер Владимир Путин и Милорад Додик провели переговоры в Казани.