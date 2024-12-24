Журналисты немецкого СМИ, которые были приглашены на виртуальную пресс-конференцию главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, не получили из Германии разрешения участвовать в ней, причиной якобы стала «рождественская повестка». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

Дипломат отметила, что это немецкое средство массовой информации, получив приглашение на пресс-конференцию с главой российского МИД, заявило о необходимости запросить Берлин и посоветоваться с редакцией.

«Потом позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: «Скажите, а почему?», ответ был потрясающий: у них «рождественская повестка», — сказала Захарова.

До этого Захарова заявила, что российская сторона возмущена молчанием западных государств после атак украинских войск на Казань. Дипломат призвала мировую общественность дать жесткую оценку действиям Украины. Она подчеркнула, что терроризму нет оправдания и его нельзя игнорировать.

Захарова назвала блюдо, которое приготовит на Новый год.