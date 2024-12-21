Захарова назвала блюдо, которое приготовит на Новый год

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила журналистам, что планирует готовить на Новый год традиционный салат оливье в компании друзей и семьи. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьей. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней», – отметила Захарова, отвечая на вопрос о своих новогодних кулинарных планах.

Она также добавила, что салат, по ее мнению, намного вкуснее не в ночь на 1 января, а на утро первого и даже второго января.

Кроме того, представитель МИД России рассказала, что встречать Новый год она собирается в Москве и Подмосковье в окружении близких и друзей.

До этого россиянам рассказали, что средняя стоимость одной порции оливье в 2024 году обойдется в 142 рубля, в прошлом году сделать это можно было за 131 рубль. За год в цене выросли почти все продукты, которые есть в рецепте. Так, картофель увеличился в цене более чем вдвое, лук — почти в два раза, колбаса — на 7%. Исключение составили только яйца, которые в сравнении с прошлым декабрем подешевели почти на 9,5%. В целом «индекс оливье» вырос на 8,2%.

Ранее россиянам объяснили, как не испортить здоровье новогодним оливье.