Advance: в 2025 году в Европе появится блок за завершение конфликта на Украине

В 2025 году в Европе может появиться коалиция за прекращение боевых действий на Украине. С таким прогнозом выступило хорватское издание Advance.

По мнению авторов, уже в начале следующего года в Европе может сформироваться «неформальная политическая коалиция», которая будет поддерживать стремление избранного президента США Дональда Трампа закончить конфликт Москвы и Киева как можно быстрее.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году. По мнению политика, украинский конфликт завершится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

По мнению газеты Financial Times,после завершения конфликта странам Запада будет необходимо использовать «модель дикобраза», под которой понимается усиление ВСУ, чтобы добиться устойчивого мира на территории Украины.

Ранее Риттер назвал единственную возможность спасения Украины.