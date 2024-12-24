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Байден назначил рекордное количество федеральных судей США

FT: Байден установил рекорд по назначению федеральных судей
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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден завершает свой срок с рекордным количеством назначенных судей в федеральные суды, превзойдя показатели избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что к завершению последней сессии конгресса США Байден назначил 235 судей. Трамп во время своего первого президентского срока назначил 234 судьи.

Издание подчеркивает, что это стало самым большим количеством назначений за один президентский срок с 1980-х годов.

По данным FT, представители Демократической партии в сенате США спешили утвердить как можно больше судей до того, как республиканцы возьмут контроль над Конгрессом.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Кроме того, республиканцы получили большинство в сенате и теперь контролируют обе палаты конгресса.

Ранее Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год.

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