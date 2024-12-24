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Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год на сумму $895 млрд
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Jeremias Gonzalez/AP

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Эти средства пойдут на программы минобороны США и военное строительство, на программы министерства энергетики в сфере национальной безопасности и программы в сфере разведки. Палата представителей конгресса одобрила проект 11 декабря, сенат — 18 декабря.

В документе также прописано, что Пентагону запрещается заключать договоры с лицами, которые совершают операции с ископаемым топливом, а также с правительством России или российским энергетическим сектором. Также введен запрет на обмен информацией с РФ, «как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)».

При этом отмечается, что Вашингтон может обменяться с Москвой информацией в том случае, если российская сторона предоставит американской «аналогичную информацию в соответствии с требованиями <...> [ДСНВ]» или если предоставляемые РФ сведения отвечают интересам нацбезопасности США.

Кроме того, документ обязывает разведсообщество США оценить риски для безопасности страны, если Вашингтон прекратит поставлять оружие Украине, а Россия успешно завершит специальную военную операцию.

В декабре прошлого года года Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд.

Ранее в конгрессе США заявили, что Трамп не будет делать упор на военные расходы.

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