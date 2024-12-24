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В Сербии назвали разговор Лаврова и Вучича примером общения двух друзей

Вице-премьер Вулин назвал разговор Лаврова и Вучича примером общения двух друзей
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал телефонный разговор главы государства Александара Вучича с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшийся 23 декабря, примером общения друзей и представителей народов, которые уважают друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

Вулин отметил, что, когда Сербии «трудно», она обращается за советом к России. Разговор Вучича и Лаврова — это разговор друзей, «которые понимают друг друга, и представителей народов, которые уважают и любят друг друга, и которые разделяют не только прошлое, но и желают разделить будущее», указал он.

«Нас с Россией связывают не границы и не переменчивые политические интересы, а непреходящие ценности, которые делают нас свободными», — подчеркнул вице-премьер Сербии.

В свою очередь Вучич сообщил, что темами разговора с главой МИД РФ стали и анонсированные санкции против сербской энергетической компании Naftne industrije Srbije (NIS). Помимо этого была достигнута договоренность о встрече экспертов Сербии и России, как только американские санкции будут опубликованы.

Среди прочего сербский лидер отметил, что были проведены обсуждения и других важных вопросов двустороннего сотрудничества, которые подтвердили дружеские отношения двух стран.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не введет санкции в отношении России.

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