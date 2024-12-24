Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме допустили завершение украинского конфликта в 2025 году

Картаполов не исключил завершение конфликта на Украине в 2025 году
close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, такого развития событий исключать нельзя, считает руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Все может быть», — сказал депутат, комментируя возможное завершение конфликта.

Он также отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу происходящего на Украине. По мнению Картаполова, глава венгерского правительства знает, о чем говорит, поэтому нужно ликвидировать «киевский прогнивший нацистский режим».

24 декабря Орбан заявил в интервью Magyar Nemzet, что украинский конфликт завершится в 2025 году либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

22 декабря премьер Венгрии заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине. По его словам, в апреле 2022 года Москва и Киев были «в нескольких часах» от заключения мирного соглашения, но это стало невозможным «из-за вмешательства Запада». Премьер добавил, что значимые изменения наблюдаются и в мире в преддверии прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее в Венгрии заявили о готовности сотрудничать с Россией в неподсанкционных сферах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами