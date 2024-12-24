Картаполов не исключил завершение конфликта на Украине в 2025 году

Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, такого развития событий исключать нельзя, считает руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Все может быть», — сказал депутат, комментируя возможное завершение конфликта.

Он также отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу происходящего на Украине. По мнению Картаполова, глава венгерского правительства знает, о чем говорит, поэтому нужно ликвидировать «киевский прогнивший нацистский режим».

24 декабря Орбан заявил в интервью Magyar Nemzet, что украинский конфликт завершится в 2025 году либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

22 декабря премьер Венгрии заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине. По его словам, в апреле 2022 года Москва и Киев были «в нескольких часах» от заключения мирного соглашения, но это стало невозможным «из-за вмешательства Запада». Премьер добавил, что значимые изменения наблюдаются и в мире в преддверии прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее в Венгрии заявили о готовности сотрудничать с Россией в неподсанкционных сферах.