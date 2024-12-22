Орбан: Европа проиграла конфликт на Украине, хоть и пытается это отрицать

Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к «коммуникационным трюкам», считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в качестве «коммуникационных трюков» используют такие утверждения, как «нельзя знать, что такое победа». Орбан добавил, что попытки объяснить, что «победа — это поражение, а поражение — это победа» скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла «1984».

Венгерский премьер добавил, что в апреле 2022 года Москва и Киев были «в нескольких часах» от заключения мирного соглашения, но это стало невозможным «из-за вмешательства Запада».

20 декабря Орбан заявил, что ситуация на поле боя стремительно изменяется в пользу России, в скором времени Украина может «обрушиться».

Орбан добавил, что значимые изменения наблюдаются и в мире в преддверии прихода к власти в США Дональда Трампа. По его оценке, такие изменения для Запада «будут к лучшему».

Ранее Орбан заявил, что ЕС понимает необходимость решить конфликт на Украине.