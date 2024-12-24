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Арестович заявил, что доверяет Путину больше, чем Зеленскому

Экс-советник Арестович заявил, что доверяет Путину больше, чем Зеленскому
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Global Look Press

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире подкаста PBD заявил, что больше доверяет Владимиру Путину, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так политик ответил на вопрос, кому из двух глав государств он доверяет больше.

«Путину. Потому что враг — лучший учитель. Путин — мой соперник, и это честная борьба. Но внутренняя политика — это всегда о грязи, и обычно твои лучшие друзья — это те, кто тебя предает», — сказал Арестович.

До этого издание Asia Times писало, что у Владимира Зеленского осталось мало хороших вариантов по завершению конфликта в пользу Киева и недостаточно надежных союзников на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В материале также отмечается, что Украина становится в значительной степени уязвимой, поскольку администрация Трампа будет давить на Зеленского ради заключения сделки, Россия продолжит настаивать на признании «около 20% украинской территории», а Европа будет требовать продолжать борьбу, чтобы исключить потенциальное нападение России на страны ЕС.

Ранее Арестович раскрыл возможную дату прекращения огня на Украине.

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