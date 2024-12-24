Спикера парламента Гагаузии не выпустили из Молдавии

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии не разрешила председателю Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову покинуть страну. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает ТАСС.

«В аэропорту меня провели в отдельный кабинет, где двое сотрудников СИБ начали меня воспитывать. <...> Мне посоветовали не играть с государственной машиной, потому что я могу оказаться в плохих местах», — сказал он.

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, в аэропорту Кишинева. По словам Константинова, разговор с сотрудниками СИБ затянулся настолько, что он опоздал на рейс в Таиланд.

11 ноября экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила, что парламентские выборы, которые пройдут в Молдавии в 2025 году, дадут реальную возможность «избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию». Она подчеркнула, что президентство Санду, которая переизбралась на второй срок, «привело к катастрофическим последствиям»: в частности, вырос госдолг, уровень жизни снизился, сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть страну.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее глава Гагаузии не признала Санду президентом Молдавии.