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Мэр Тбилиси: Грузия невыгодна для «друзей» из-за отказа идти по сценарию Украины

Каладзе: Грузия стала невыгодной для «друзей» из-за отказа выполнять указания
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Александр Имедашвили/РИА Новости

Грузия превратилась в невыгодного игрока для бывших «друзей», так как отказалась выполнять их указания ценой собственного уничтожения, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует ТАСС.

«После того, как начались украинские события, у иностранных сил возник интерес к Грузии. <...> Власть <...>, которая отказывалась... от выполнения указаний так называемых друзей за счет ее [Грузии] уничтожения, стала для них неприемлемой», — объяснил градоначальник.

Каладзе отметил, что следствием независимой политики Грузии стало давление извне: страну пытались заставить действовать с учетом интересов других стран. По мнению мэра грузинской столицы, власти показали, что останутся принципиальными в вопросе защиты государственных интересов.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

В октябре на встрече в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза пришли к выводу, что шаги Тбилиси не соответствуют европейским принципам и ценностям. Саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в Евросоюз.

Ранее в Грузии не исключили многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили.

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