В Грузии не исключили многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может грозить многолетнее тюремное заключение. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Если в нарушение Конституции и полномочий она объявит о назначении внеочередных выборов в парламент либо откажется покидать резиденцию по истечении срока 29 декабря, то ей грозит многолетнее заключение», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что у Зурабишвили и радикальной оппозиции «тяжелый эмоциональный фон, они в истерике».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили при этом сообщила, что не сдаст мандат.

Ранее президент Грузии заявила, что не хочет быть новой Тихановской.