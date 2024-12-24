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Глава МИД Венгрии надеется на переговоры России и США

Сийярто: Венгрия надеется на переговоры США и РФ по стратегической стабильности
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Global Look Press

Венгрия надеется, что администрация избранного главы Белого дома Дональда Трампа будет вести с Москвой переговоры по теме стратегической стабильности. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Надеемся, что следующая администрация Соединенных Штатов будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на гонки вооружений», – сказал он.

Министр отметил, что после установления мира на Украине между Россией и США могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.

Накануне Сийярто заявил, что Трамп не нуждается в каких-либо посредниках при решении конфликта на Украине.

До этого американская газета The Hill писала, что Трампу необходимо позвонить российскому президенту Владимиру Путину и признать, что Российская Федерация останется опорой будущего мирового порядка.

Издание отмечало, что быстро решить конфликт на Украине невозможно без восстановления отношений с Россией, поэтому избранный президент США «вскоре после своей инаугурации должен позвонить Путину».

Ранее Сийярто задал вопрос Западу об энергосотрудничестве с Россией.

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