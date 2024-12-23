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Сийярто задал вопрос Западу об энергосотрудничестве с Россией

Сийярто: Венгрия не откажется от энергосотрудничества с РФ без альтернативы
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Global Look Press

Венгрия не планирует пересматривать взаимодействие с Россией в сфере энергобезопасности, поскольку Москва является надежным партнером для Будапешта в вопросах энергоснабжения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Россия является для нас надежным партнером в вопросах энергоснабжения, и это факт. В таких серьезных вопросах, как энергетическая безопасность, вы меняете надежный источник только в случае, если получаете более выгодное предложение», — подчеркнул министр.

Сийярто отметил, что на данный момент у Венгрии нет соответствующей альтернативы для поставок газа и нефти.

«Так почему мы должны отказываться от нашего сотрудничества с Россией?» — задался вопросом он.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что позицию Будапешта относительно пересмотра введенных против России санкций в ЕС разделяют «пара стран», остальные не готовы на такой шаг.

20 декабря Орбан заявил, что Евросоюз не должен торопиться с решением вопроса о продлении санкций против России.
Политик отметил, что необходимо соблюдать «стратегическое терпение».

Ранее Пушков одной фразой оценил планы Орбана блокировать санкции до инаугурации Трампа.

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