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Названо условие отправки войск ЕС на Украину

FP: Европа отправит свои войска на Украину при стабилизации линии фронта
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French Army/AP

Европейские страны отправят свои военные контингенты на территорию Украины при условии стабилизации фронта. Об этом пишет издание Foreign Policy.

«До тех пор, пока Украина не стабилизирует линию фронта, обсуждение развертывания европейских войск носит чисто теоретический характер», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, при этом армии стран ЕС едва ли что-то смогут сделать на Украине против закаленной в боях армии России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу Парижа о размещении на Украине иностранных войск.

Украинский лидер назвал встречу продуктивной, а также заявил французскому лидеру, что усиление противовоздушной обороны Украины остается основной задачей. Зеленский и Макрон также договорились о подготовке еще одной бригады украинских военных во Франции, где ранее была обучена 155-я бригада ВСУ.

Ранее сообщалось, что Испания не будет отправлять войска на Украину.

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