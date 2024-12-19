Зеленский рассказал о встрече с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу Парижа о размещении на Украине иностранных войск. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский подчеркнул, что в рамках встречи Макрон проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами для «реализации необходимых шагов для достижения мира».

Президент Украины назвал встречу продуктивной, а также заявил французскому лидеру, что усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) остается основной задачей. Зеленский и Макрон также договорились о подготовке еще одной бригады украинских военных во Франции.

11 декабря эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить на Украине 40 тысяч военных.

По словам Тененбаума, французский президент планирует направить военных на Украину при прекращении огня в рамках миротворческой миссии.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.