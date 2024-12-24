Бренд демократической партии США отправили в унитаз

Бренд демократической партии США оказался «в унитазе», демократы не смогли заинтересовать американских избирателей своей программой. Об этом заявила стратег по коммуникациям демократов Лиз Смит, передает газета The New York Times.

«Бренд демократов выброшен в унитаз. Многие из демократов, которые преуспели в этом цикле — например, наши лучшие кандидаты на выборах в Палату представителей, - это люди, которые выступали против бренда Демократической партии», - отметила она.

Как отметила Смит, избранный президент США Дональд Трамп в ходе выборов Трамп заполучил большинство голосов на Среднем Западе, а также одержал убедительную победу «в наиболее синих (демократических – прим. ред.) и урбанизированных штатах».

До этого британская газета Financial Times назвала избранного президента США Дональда Трампа человеком года.

Издание присваивает такой статус политику во второй раз с 2016 года. Тогда газета писала, что даже самые оптимистичные прогнозы за несколько дней до выборов оценивали шансы республиканца на победу как один к трем, однако «затем наступила ночь триумфа Трампа».

Ранее Евросоюз захотел послать Трампу «четкий сигнал» по Украине.