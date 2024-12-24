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Сийярто рассказал об отношении администрации Байдена к контактам с Венгрией

Сийярто: команда Байдена не проявляла интереса к встречам с Венгрией
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Global Look Press

Текущая администрация Белого дома во главе с президентом Джо Байденом никогда не была заинтересована во встречах с венгерским руководством, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Единственный раз, когда я встречался с госсекретарем [Энтони] Блинкеном, был по его инициативе, когда они хотели, чтобы мы отказались от нашего права вето, когда речь зашла о введении глобального минимального налога», — вспомнил министр.

Он сравнил отношение команды Байдена к Венгрии с аналогичным у администрации времен первого президентского срока Дональда Трампа. По словам Сийярто, при Трампе у Соединенных Штатов и Венгрии происходили регулярные контакты на высоком уровне.

При этом, как отметил глава венгерского МИД, Трамп не пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на свою инаугурацию. Он уточнил, что обычно в Штатах «так не поступают», поэтому приглашение и не поступило.

Ранее в Венгрии заявили о готовности сотрудничать с Россией в неподсанкционных сферах.

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