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В Венгрии назвали некультурным отказ Зеленского говорить с Орбаном

Глава МИД Венгрии рассказал о некультурном отказе Зеленского от звонка Орбана
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Yves Herman/Reuters

Украина не предоставила конкретных объяснений относительно отказа президента Владимира Зеленского говорить по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, Будапешт запрашивал разговор с Зеленским, но в ответ был дан «некультурный отказ» без объяснений.

«Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично», — сказал Сийярто.

В декабре Орбан сообщал, что Зеленский отверг предложение о прекращении огня между Украиной и Россией на Рождество. Позднее украинский лидер пояснил, что Киеву не нужны такие посредники, как премьер Венгрии.

В этом же интервью Сийярто заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в каких-либо посредниках при решении конфликта на Украине.

Ранее в Венгрии назвали условие для отправки западных миротворцев на Украину.

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