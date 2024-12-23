В Венгрии назвали некультурным отказ Зеленского говорить с Орбаном

Украина не предоставила конкретных объяснений относительно отказа президента Владимира Зеленского говорить по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, Будапешт запрашивал разговор с Зеленским, но в ответ был дан «некультурный отказ» без объяснений.

«Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично», — сказал Сийярто.

В декабре Орбан сообщал, что Зеленский отверг предложение о прекращении огня между Украиной и Россией на Рождество. Позднее украинский лидер пояснил, что Киеву не нужны такие посредники, как премьер Венгрии.

В этом же интервью Сийярто заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в каких-либо посредниках при решении конфликта на Украине.

Ранее в Венгрии назвали условие для отправки западных миротворцев на Украину.