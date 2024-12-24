Белоруссия откроет посольство в Ватикане

Белоруссия в следующем году откроет посольство в Ватикане. Об этом сообщается в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны правительственном постановлении.

В документе говорится, что посольство Белоруссии при Святом Престоле будет открыто до 1 сентября 2025 года. В соответствии с постановлением министерство финансов должно профинансировать расходы на открытие и содержание дипломатического представительства в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в государственном бюджете на открытие и содержание посольств и консульств за рубежом.

Ватикан, со всех сторон окруженный Италией, является самым маленьким официально признанным государством в мире. Его площадь составляет всего 0,49 квадратного километра, население — менее тысячи человек. Абсолютная законодательная, исполнительная и судебная власть в Ватикане сосредоточена в руках папы Римского. В настоящее время Святой Престол поддерживает дипломатические отношения со 180 государствами, в том числе с Россией.

В августе апостольский нунций в Минске архиепископ Анте Йозич сообщил, что белорусская сторона пригласила папу Римского Франциска посетить государство с официальным визитом.

Ранее Лукашенко поблагодарил папу Римского за молитвы за Белоруссию.