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Лукашенко поблагодарил папу Римского за молитвы за Белоруссию

Лукашенко поздравил папу Римского Франциска с днем рождения

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Evandro Inetti/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения папу Римского Франциска. Поздравительное слово опубликовано на сайте белорусского лидера.

«Глава государства в этот праздничный день поблагодарил папу Римского Франциска за его молитвы и заботу о Белоруссии и ее верующих, дружбу и уважение», — говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, несмотря на то, что Минск и Ватикан сталкиваются с определенными препятствиями в своем сотрудничестве, их отношения по-прежнему ставят целью сохранение мира, основанного на справедливости и равноправии. Белорусский президент подчеркнул, что взаимодействие с понтификом имело и будет иметь особую значимость для страны.

17 декабря папе Римскому исполнилось 87 лет. Под конец ноября стало известно, что политик подхватил воспаление легких, в связи с чем лечился и принимал антибиотики.

Ранее прокуратура Рима открыла расследование в отношении хирурга папы Римского.

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