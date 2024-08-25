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Папу Римского позвали в Минск

В Ватикане допустили визит папы Римского в Белоруссию

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Evandro Inetti/Global Look Press

Белорусская сторона пригласила папу Римского Франциска посетить государство с официальным визитом, заявил апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, завершающий свою миссию в Минске, передает ТАСС. По его словам, подобный визит требует проработки.

«Папа уже приглашен. Но еще нужно время для подготовки. Думаю, придет время, когда это будет сделано и когда это осуществится <...> Папа всегда готов приезжать в любую страну, особенно, где живут католики», — пояснил представитель Ватикана.

Он добавил, что в Белоруссии с уважением относятся к понтифику, в том числе это касается президента Александра Лукашенко. Йозич подчеркнул, что папа Римский говорил ему о желании оказать помощи республике.

«Существует контакт, диалог в письменном виде, думаю, что появится возможность для встречи», — заключил представитель Ватикана.

Ранее папа Римский встретится с Байденом и Зеленским.

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