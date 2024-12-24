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В Панаме сожгли флаг США и портрет Трампа после его слов о Панамском канале

Демонстранты в Панаме после слов Трампа о канале сожгли его потрет и флаг США
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Jose Luis Magana/AP

В Панаме после слов избранного президента США Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом прошла демонстрация протеста, во время которой сожгли его портрет и американский флаг. Видео об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместил Единый национальный профсоюз работников строительной и смежных сфер Панамы.

Демонстрация изначально должна была пройти в связи с несогласием профсоюзов с социальной политикой панамского правительства. Однако организаторы решили воспользоваться случаем, чтобы выразить протест по поводу слов Трампа о намерении вновь завладеть Панамским каналом.

Манифестанты сожгли флаг США и портрет Трампа. Они потребовали от правительства Панамы решительных ответных действий.

22 декабря Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала. Он намекнул, что поборется за канал.

Ранее президент Панамы оценил идею вернуть канал в собственность США.

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