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Сенатор обвинил Белый дом в растрате более $1 трлн на сомнительные цели

Сенатор Пол: администрация США потратила более $1 трлн на сомнительные цели
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Evan Vucci/AP

Действующая администрация США потратила в 2024 году более $1 трлн на сомнительные цели. Об этом заявил сенатор Рэнд Пол в своем ежегодном докладе Festivus Report.

Сенатор отметил, что в текущем году государственный долг США превысил $36 трлн. При этом Госдеп выделил $4,8 млн на лидеров общественного мнения на Украине. Однако республиканец не уточнил, кому именно были направлены средства.

«Видимо, вот что нам на самом деле нужно в зоне боевых действий — больше историй в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и танцев в TikTok. <...> Такие расходы оставляют возможность для дезинформации, пропаганды и катастроф международного масштаба в сфере связей с общественностью. И я даже не стану начинать говорить о потенциальном росте напряженности с другими странами», — написал сенатор.

22 декабря миллиардер Илон Маск заявил, что Вашингтон расходует слишком много денег на оборону Европы в условиях роста государственного долга США. Основатель компаний SpaceX и Tesla обратил внимание на то, что американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что Трамп хочет увеличить расходы НАТО на оборону.

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