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Власти США потратили более $9 млн на «умные туалеты» и кокаиновые эксперименты с собаками

DOGE: США потратили более $9 млн на «умные туалеты» и кормление собак кокаином
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Unsplash

Власти США выделили более $9 млн на разработку так называемых «умных туалетов», которые могут идентифицировать «анальный отпечаток» пользователей, а также на эксперименты с кокаином на собаках. Об этом заявили в государственном департаменте по достижению госэффективности (DOGE).

«На что именно идут деньги налогоплательщиков в США? $6,9 млн ушло на проект по созданию «умных туалетов», способных распознавать «анальный отпечаток», а $2,3 млн выделены Национальному институту здравоохранения (NIH) для экспериментов с кокаином на собаках», – говорится в публикации.

По имеющимся данным, исследователи из Стэнфордского университета использовали часть государственного финансирования для разработки «умных туалетов», которые с помощью камер и технологий искусственного интеллекта могут определять также цвет мочи, скорость выделения и качество кала. Эта информация затем используется для анализа состояния здоровья человека.

Часть бюджетных средств также была направлена NIH на исследования, проводимые с 2020 по 2021 годы, на собаках породы бигль. В рамках экспериментов животным вводился кокаин совместно с неизвестным медицинским препаратом, чтобы выяснить, как лекарства могут влиять на воздействие наркотиков на организм.

Департамент DOGE возник по инициативе избранного президента США Дональда Трампа. Его соруководителями стали бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами. По их мнению, нынешняя финансовая политика США представляет собой «экзистенциальную угрозу» для демократии, в связи с чем они призвали к решительным действиям.

Ранее Маск заявил о плачевной ситуации в США.

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